Taís Nascimento –

Para proporcionar um atendimento organizado, humanizado e célere aos cidadãos de Mâncio Lima, município localizado a cerca de 38 quilômetros de Cruzeiro do Sul, o governo do Acre, por meio da equipe da unidade hospitalar, implementou as políticas de atendimento aos pacientes.

Humanização é o conjunto de valores, técnicas, comportamentos e ações que, construídas dentro de seus princípios, promovem a qualidade das relações entre as pessoas nos serviços de saúde, por isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), prioriza a qualificação dos profissionais para que possam desenvolver estratégias de atendimento ao usuário do sistema público de saúde.

Hospital está em fase final de reforma. Foto: Marcos Santos

Tais resultados são comprovados por meio do relato das pessoas que recebem a assistência da equipe. Rita Dias, de 65 anos, por exemplo, enfatiza as mudanças que ocorreram na unidade durante a gestão de Gladson Cameli.

“Tem doutor todo dia, recebe bem as pessoas, atende bem as pessoas. Eles estão ajeitando tudo direitinho, colocando tudo nos eixos”, relatou Rita, que sofre de problemas respiratórios e cardíacos.

Rita precisa constantemente passar por procedimentos com o uso do oxigênio para melhorar a sua respiração: “A equipe leva o oxigênio lá em casa, o hospital garante tudo. Tudo eles comunicam para a minha representante. Não tenho nem palavras”, destacou.

A obra no hospital conta com o investimento de mais R$ 1,5 milhão do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), sendo executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

O hospital atende diariamente entre 70 a 80 pacientes da região, além de moradores da zona rural e do município de Rodrigues Alves. Com a ampliação dos blocos, foram retomados os serviços de raio-x. A unidade foi referência no combate e enfrentamento da Covid-19. Após a conclusão da reforma, também serão retomados os atendimentos e internações de pacientes.