Gabriel Freire –

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recuperou 620 km de ramais em Rio Branco. Por determinação do governador Gladson Cameli foram aplicados em investimentos R$ 11,2 milhões em serviços de regularização de plataforma, execução de aterros em pontos críticos e abaulamento com saídas d’água para recuperação dos ramais.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre. Foto: Israel Sanchez Ascom/Deracre

“Garantir a trafegabilidade nos ramais do Acre tem sido nosso objetivo, bem como também de atender os pedidos dos produtores agrícolas. É mais uma determinação do governador Gladson Cameli que solicitou aos agentes do Deracre que melhorassem os ramais da zona rural de Rio Branco”, relatou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Presidente do Deracre reafirma compromisso do governador Gladson Cameli. Foto: Cleiton Lopes/Secom

As ações contemplaram mais de 100 ramais da Rodovia AC-90 na região conhecida como Transacreana. Para a execução dos serviços foram utilizados 29 equipamentos dentre máquinas destinadas pelo governo federal compostas por tratores esteira, motoniveladoras, pá carregadeiras, caminhões-caçamba, retroescavadeiras e carros de apoio.

Maquinários do Estado atuam na AC-90 em Rio Branco. Foto: Israel Sanchez -Ascom/Deracre

Os agentes técnicos da autarquia realizaram serviços de recuperação, de melhoria e reabertura dos ramais, além de raspagem, desvio de águas superficiais, limpeza de bueiros e estabilização do solo. Dentre os ramais contemplados estão: Ramal Jarinal, Castanheira, Saracura, Nova Olinda, Novo Recife, Beija Flor, Dois Irmãos, Goiabal, História Encantada e Sacado.

“Nesta região construímos cerca de 14 pontes em madeira, num total de 112,0 metros; além disso fizemos a implantação de 8 linhas de bueiros equivale a 75 metros”, afirma o diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony Roque.

Foram implantados 8 linhas de bueiros na região da Transacreana. Foto: Israel Sanchez – Ascom/Deracre

As recuperações dos ramais são realizadas pelo Deracre e visam garantir apoio aos produtores agrícolas, bem como desenvolver as comunidades e facilitar o escoamento da produção. O governo avança com obras em todo o estado.