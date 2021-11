Taís Nascimento/Agência de Notícias do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), nesta terça-feira, 9, destacou uma equipe para cumprir agenda na regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, com o objetivo de fortalecer a Rede Cegonha na região.

A Rede Cegonha é um programa do Ministério da Saúde, cujo objetivo é melhorar e ampliar o atendimento às gestantes e aos bebês, reduzindo, assim, a mortalidade materna e infantil, além de humanizar os partos. Além de qualificar o pré-natal e o atendimento à mulher e à criança, por meio da Atenção Básica.

“É um monitoramento geral no que cabe à saúde da mulher e Rede Cegonha. Fizemos uma reunião com a gerência, no sentido de apontar estratégias para o atendimento de vítima sexual dentro da própria unidade, entre outros”, pontuou a coordenadora estadual da Rede Cegonha no Acre, Elisama Maria de Lima.

Além de realizar visita às instalações da maternidade da cidade, a equipe também se reuniu com os servidores do banco de leite de Cruzeiro do Sul, tratando de adequações e reunião com a secretária municipal de Cruzeiro do Sul para tratar sobre o protocolo de alto risco da Rede Cegonha.