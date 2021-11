O projeto Energisa na Comunidade será realizado no Ginásio Álvaro Dantas (Ginásio Coberto), no próximo sábado, 13 de novembro, com a proposta de facilitar a substituição de a lâmpadas por unidades novas e mais econômicas, dar dicas de redução de consumo da energia elétrica e negociar débitos atrasados com descontos especiais, além da troca de titularidades e outros serviços.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 14h, seguindo todos os protocolos de prevenção a Covid-19, como por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara e disponibilização de álcool em gel.

A Energisa informa que para realizar a troca de lâmpadas é necessário que os clientes levem suas unidades incandescentes (mesmo que estejam queimadas) para serem trocadas pelas de led, com o objetivo de economizar mais energia. As lâmpadas de led são mais eficientes, duradouras e consomem menos. Cada família tem direito à troca de até 6 lâmpadas.

Somente este ano, já foram substituídas 11,4 mil lâmpadas pela Energisa Acre através do Projeto Nossa Energia que faz parte do Programa de Eficiência Energética.

Durante o evento, os clientes de baixa renda também podem se inscrever na Tarifa Social para conseguir descontos entre 10% a 65% na fatura de energia. No momento do cadastro, é necessário apresentar o Número de Identificação Social (NIS), carteira de identidade ou qualquer outra identificação com foto, CPF e conta de energia elétrica.