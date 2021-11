A fusão do PSL com o DEM já está definida e se chamará União Brasil. O presidente da nova sigla será o deputado federal Luciano Bivar e o secretário-geral o prefeito de Salvador, ACM Neto. Terá candidato próprio à presidência da república e já nasce no campo da oposição ao presidente Bolsonaro.

O recado aos deputados e senadores bolsonaristas é cristalino e duro: A porta da rua é a serventia da casa, inclusive, para a engenheira agrônoma e ministra da Agricultura, Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Ela é do DEM, deverá ir para o PL ou PP acompanhando o presidente como muitos.

No Acre, o PSL é presidido pelo senador Márcio Bittar e o DEM pelo deputado federal Alan Rick, dois bolsonaristas convictos. A pergunta que se faz é: Com a fusão, quem ficará na presidência do Partido União Brasil? Márcio? Alan? Como diz o Sílvio Martinello: É aqui que a cobra fuma, a jiripoca pia e a cobra torce o rabo. A presidência deverá ficar com o vice-governador major Rocha, ligado umbilicalmente a Luciano Bivar com quem foi deputado federal.

A posição de Bivar e ACM pode mudar? Pode, claro! Porém, a decisão de convidar os bolsonaristas a irem cantar em outra freguesia já é realidade para o vice-governador. Se vier a acontecer, para onde irão Bittar e Alan Rick, só Deus sabe. Alan prefere caminhar com Bittar a Rocha. Para os dois, o jogo não está terminado. Quanto a Rocha, está que nem curió de muda: Não dá um pio. Porém, uma hora a onça vai ter que ir beber água.

. O ex-deputado estadual, ex-prefeito de RB e ex-deputado federal Raimundo Angelim (PT) vai mesmo encarar a eleição para deputado federal.

. A família concorda!

. Para quem conhece Angelim, sabe que a família é tudo e algo mais.

. Angelim fará dobradinha com Marcus Alexandre, outro que já está nas ruas visitando pessoas; aliás, nunca deixou de fazê-lo.

. O prefeito Tião Bocalom travou mesmo na baixa popularidade; seus primeiros dias na gestão não foram bons.

. Popularidade é como dinheiro:

. Muito difícil de ganhar, mas fácil de gastar.

. A ex-prefeita Socorro Neri, secretária de Educação, é reverenciada como tendo feito uma excelente gestão na prefeitura.

. Era para ter observado bem antes, não foi por falta de aviso.

. A gasolina passou dos R$ 8,0…em compensação a união lucrou R$ 70 bilhões com as ações da Petrobrás.

. O presidente Bolsonaro, o recruta Zero, (o sargento Tainha é o general Mourão) está comendo tapado com o âncora da Band, Luiz Datena.

. É pau pra comer sabão e pau pra saber que sabão não se come!

. Fonte ligando para dizer que uma equipe do Fantástico chegou à cidade nesta madrugada.

. O conceito de Florestania está além das fronteiras do Acre, ninguém consegue mais deter esse processo.

. É mundial!

. Ao que parece, ganhou novos convertidos.

. Sem Florestania, sem dinheiro!

. Derrotar uma ideia é quase impossível, só com outra bem melhor.

. Bom dia!