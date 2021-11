A Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta quarta-feira (10) projeto de lei que destina recursos financeiros para o desporto de alto rendimento no Estado, especialmente para o futebol.

O PL é de autoria do Poder Executivo e foi aprovado pela unanimidade dos 14 presentes em 1ª e 2ª votação. O texto vai à redação final.

O deputado Roberto Duarte agradeceu pelo esforço dos colegas em agilizar a votação do PL, pois os atletas, clubes e equipes precisam urgente desse apoio. De seu lado, José Bestene exaltou a iniciativa afirmado que esporte é lazer e cultura.