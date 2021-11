O deputado Daniel Zen disse nesta terça-feira (9) que também recebeu reclamação acerca da falta de segurança nas cidades de fronteira do Alto Acre. Ele parabenizou as providências já adotadas pela Sejusp.

Ele também destacou a liberação das emendas parlamentares. As emendas impositivas terão liberação regular.

Destacou também destacou a reativação Darci Vargas, que será vocacionada em linguagens.

Em outro tema, Zen disse que a atualização de corrupção foi atualizada com sucesso no governo Gladson Cameli. Ele listou as operações e denúncias envolvendo supostas fraudes na gestão atual.

“Ontem, veio mais um não bastasse a lista com mais um: 17 escândalos de corrupção e me refiro à operação no Iapen, onde tinha gente desviando gasolina”, relatou.

“Acham que a gente não entende de gestão pública”, disse.

Sobre a merenda escolar, Zen avalia que a secretária de Educação deixa entender que os problema é nas escolas. “É transferir responsabilidade para outros”.