O deputado Jenilson Leite disse nesta terça-feira (9) que o governo do Estado perdeu o rumo e tudo aquilo que a população esperava é cada vez menor.

Nas visitas que fez ao Tarauacá/Envira as pessoas estão passando dificuldades devido à ausência do Estado. “Você chegar num município isolado como Jordão a água chega in natura nas torneiras, a internet está péssima e há grande reclamação do setor de educação em relação à volta às aulas”, disse. No Jordão, ainda não houve retorno às aulas presenciais, segundo o deputado.

Não há grande obra e até as BRs sofrem por falta de intervenção. “Você sai daqui e chega em Cruzeiro do Sul e tem de fazer uma recuperação no carro de tanto buraco”.

Ele criticou a fragmentação do governo, eleito em ampla aliança que hoje, diz ele, “está amplamente esfacelado”.

O governo está desequilibrado, fraquejando e não levanta esperanças para o futuro.