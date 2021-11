Os estudantes do curso de Cooperativismo – vinculado ao Departamento de Economia Rural da UFV – Jeferson Henrique dos Reis Lopes e Renato César Cota Miranda integram o “Time Conexão”, uma das equipes vencedoras da competição Maratona do Futuro, promovida pela Sicredi Biomas no Acre. Com o tema Juntos na mesma Missão, a competição premiou as categorias “sustentabilidade” e “cooperativismo”, da qual os estudantes da UFV participaram. Nessa categoria, especificamente, o objetivo era selecionar propostas que promovessem a disseminação do cooperativismo no Acre.

O projeto premiado foi desenvolvido no âmbito do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) do estado, com equipe local. Sua proposta é unir as cooperativas, fomentando a intercooperação e o conhecimento da comunidade sobre o cooperativismo. Com o prêmio, a equipe receberá R$50 mil para a execução dos trabalhos.

O projeto, que pode ser conferido no YouTube, foi apresentado pelo estudante Jeferson Henrique, um dos entrevistados também da reportagem veiculada no telejornal Bom Dia Acre. O Jornal Opinião também repercutiu o resultado da Maratona do Futuro.