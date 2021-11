Deracre faz melhorias nos ramais de Acrelândia e Senador Guiomard

Gabriel Freire/Agência de Notícias do Acre –

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), iniciou o melhoramento de 11,7 quilômetros do Ramal Granada no município de Acrelândia.

O presidente do Deracre, Petronio Antunes, esteve presente no ramal para atender as reivindicações da comunidade. Acrelândia possui mais de mil quilômetros de ramais de extensão no estado do Acre. “É uma determinação do governador Gladson Cameli, de estar apoiando o agronegócio, de dar condições necessárias para o produtor rural”, enfatiza o presidente.

A ação conta com a utilização de um caminhão, uma retroescavadeira, um rolo liso e três caminhões caçamba. Os técnicos da autarquia atuam no melhoramento da estrada vicinal com serviços de pavimentação, limpeza das laterais e estabilização do ramal. De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, nessa primeira etapa uma equipe do Deracre deve atuar na manutenção dos trechos críticos da estrada vicinal. “Iniciamos esse trabalho de tapa-buracos no ramal e estamos trazendo essa melhoria para comunidade”, afirmou o diretor.

O deputado Pedro Luís Longo acompanhou com a equipe do Deracre o andamento da recuperação da estrada. “Parabenizo toda a equipe do Deracre e os trabalhadores que mesmo no sábado estavam atuantes buscando realizar o máximo de atividades antes que o inverno amazônico chegue forte”.

Equipe do Deracre e Deputado Pedro Luís Longo em visita ao ramal Granada. Foto: Luy Andriel – Ascom/Deracre

Máquinas e agentes técnicos do Deracre seguem com trabalhos para garantir a trafegabilidade e escoamento da produção rural. O ramal Granada é conhecido por ser um dos ramais mais produtivos do Acre. Nesta região há grande produção de café, banana e gado. Estiveram também presentes os líderes Augustinho Celso Guaresqui, Moisés Fabroni, Marcos Negrelli, e Tião Alves que representaram a comunidade local.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.

Ramal Nabor Júnior em Senador Guiomard

Governo realizou melhorias em toda extensão do Ramal Nabor Júnior. Foto: Luy Andriel – Ascom/Deracre

Pensando em melhorar a trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), realizou a pavimentação do Ramal Nabor Júnior em Senador Guiomard. Os agentes técnicos do Deracre atuaram no melhoramento da estrada com serviços de revitalização de pontes de madeira, reestruturação do ramal, limpeza e estabilização da estrada vicinal.