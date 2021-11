Cadmiel pede integração das polícias contra crime nas fronteiras

O deputado Cadmiel Bonfim disse nesta terça-feira (9) que reuniu-se com o secretário de Segurança Pública, vereadores do Alto Acre e demais autoridades estaduais e federais ligados à segurança para tratar da violência em Epitaciolândia e Brasiléia.

“Muitos furtos e roubos de veículos tem acontecido ali por falta de fiscalização de fronteira, que se agrava pela falta de efetivo”, disse. Os alunos da PM estarão aptos somente no ano que vem.

Por isso, diz ele, o governo deve chamar todo o cadastro de reserva da PM. “Ainda assim não suprirá a necessidade que temos de policiais militares”.

O que precisa urgentemente é de reforço na fronteira e com união de todas as forças policiais -além de parceria com as polícias da Bolívia e Peru. No próximo dia 19 haverá reunião com a presença de lideranças de Assis Brasil e demais cidades.