A prefeita em exercício e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Marfisa Galvão, informou, na manhã desta segunda-feira, 8, que os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), realizam o recadastramento para o Auxílio Brasil que é novo Programa do Governo Federal, (antigo Bolsa Família).

“Está havendo o recadastramento, a atualização de cadastro das pessoas que fazem parte do Bolsa Família. Existem muitas pessoas que já tem o benefício do Bolsa Família que vão migrar para o Auxílio Brasil. Os demais estão passando por uma triagem e qualquer pessoa pode ir até um CRAS para fazer a inscrição ou pode fazer pela internet por meio de agente e automaticamente ser inserido no Programa CadÚnico”, disse a secretária.

Ainda de acordo com a secretária, as famílias que ainda não recebem o Bolsa Família, têm que se inscrever através do Cadúnico. “O CadÚnico pode se ter acesso em qualquer CRAS próximo a sua residência. Tem o CRAS do São Francisco, Tancredo Neves, Cidade Nova, Cidade do Povo, Santa Helena, Baixada da Sobral e o CRAS do Manoel Julião. Podem se dirigir em um deles para serem inseridos no Cadúnico”, finalizou Galvão.