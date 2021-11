Audiência pública em Marechal Thaumaturgo para cursos do Ifac

A reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante dos Santos, participou de uma audiência pública, na Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo, na última sexta-feira (05.11). O encontro teve como pauta central a oferta de cursos pelo Ifac. Na oportunidade a gestora do Ifac colocou a instituição à disposição para discutir parcerias para realização de cursos no município.

O senador Sérgio Petecão, que também integrou o encontro, colocou seu mandato à disposição, através de emenda parlamentar, para possibilitar o Instituto Federal do Acre realizar cursos para os municípios isolados.

As prefeituras de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter se dispuseram a buscar parcerias para a estrutura física necessária para a realização dos cursos.

Participaram também da audiência pública os vereadores Argentina José, Davi Wane, Edésio Matos, Ociélio Gomes, Rosimeire Lima, José Eric, José dos Santos, José Rudson, Francisco Ribeiro, bem como os Prefeitos de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

Além da audiência pública, na mesma data, a reitora do Ifac participou da abertura da programação alusiva ao aniversário de Marechal Thaumaturgo em seus 29 anos de emancipação política. Em seguida, integrou a solenidade de inauguração do estádio Arena Thaumaturgo.