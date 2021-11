Os trabalhos relativos à visita técnica que acontece em Belo Horizonte – MG foram iniciados na manhã desta segunda-feira, 8. A primeira reunião no Centro de Desenvolvimento e Planejamento da UFMG, CEDEPLAR contou com a participação do Presidente do TCE/AC, Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, o Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Nicolau Júnior, o Secretário Adjunto do Tesouro Estadual, Amarísio Freitas e a Secretária Adjunta de Planejamento do Estado, a Economista Kelly Cristina Lacerda, além do Diretor da DAFO/TCE, Luíz Gustavo Maia Guilherme, a Diretora Administrativa e Financeira, Ana Cristina Ferreira de Araújo e o Auditor de Controle Externo, Carlos Alberto de Lima.

A visita técnica avalia a possibilidade de contratação da Fundação D. Cabral para a produção do Diagnóstico Econômico do Acre para o Ano de 2022 e a elaboração do Planejamento Estratégico do TCE/AC para os próximos 10 anos.