Em encontro com ministro da Noruega, governadores da Amazônia Legal buscam investimentos

Nayara Lessa –

O governador Gladson Cameli participou neste sábado, 6, de uma reunião com os membros do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal e com o Ministro da Noruega, Espen Barth Eide, na 26ª° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia.

“A Noruega tem um papel importante no financiamento da agenda climática na Amazônia. Por isso, não podemos deixar de participar dessas discussões que são de nosso total interesse. O Acre tem feito o seu dever de casa, cumprindo todos os esforços e disposto a assumir novas responsabilidades para que a nossa economia possa se desenvolver de forma sustentável. Acredito que nossa participação na COP26 será de grande valia para essas negociações”, pontua o governador Gladson Cameli.

Governadores dos estados da Amazônia brasileira realizam diversas agendas no Escritório do Consórcio Amazônia Legal, localizado na Blue Zone, além de participarem de negociações em espaços paralelos à COP26.

O governador explicou, ainda, que o Acre tem avançado no desenvolvimento de políticas públicas ambientais e no agronegócio de baixas emissões, gerando trabalho e renda para milhares de produtores rurais, ribeirinhos e indígenas. “Precisamos ampliar o desenvolvimento da bioeconomia. Nosso Estado possui todos os requisitos para acessar recursos. A vinda desses investimentos irá permitir a ampliação de projetos voltados para redução do desmatamento e proteção de nossas florestas”, pontuou.

Sobre a Amazônia Brasileira

A Amazônia brasileira, especificamente a Amazônia Legal, cobre 5 milhões de quilômetros quadrados, quase 60% do território brasileiro em nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esta área é maior que a União Europeia (UE) e mais da metade do tamanho do território contíguo dos Estados Unidos. Há cerca de 24 milhões de habitantes na Amazônia brasileira, que é o lar de muitos povos, culturas e línguas.