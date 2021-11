Assessoria de Comunicação da PMAC –

O proprietário de uma caminhonete foi rendido no bairro Alto Alegre, na madrugada deste domingo (7) por criminosos armados que o fizeram dirigir até a estrada do Mutum, onde furtaram dois garrotes e os colocaram na carroceria da caminhonete.

Na fuga, os criminosos se depararam com uma viatura do Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPM). Então, os homens obrigaram o motorista acelerar o veículo para conseguirem escapar da abordagem.

Os criminosos conseguiram se distanciar o suficiente para deixarem o motorista amarrado. Após perceber que o bando já havia fugido, ele se desamarrou e pediu ajuda em uma propriedade nas proximidades de onde estava e acionou a Polícia Militar via 190.

Os militares chegaram ao local, prestaram apoio a vítima e apreenderam os bobinos que estavam na carroceria da caminhonete. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Flagrante (Defla).