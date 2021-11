Governo e prefeitura vão reformar praça de táxi em Cruzeiro do Sul

Um encontro entre o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), Cirleudo Alencar, e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, selou, na tarde desta sexta-feira, 5, parceria para reformar a praça de táxi da segunda maior cidade acreana.

Orçada em R$ 240 mil, a reforma beneficiará uma média de 250 taxistas que, diariamente, garantem o sustento de seus familiares com o transporte legal de populares e de turistas que visitam a região.

“A gestão de Gladson Cameli tem priorizado a parceria com os municípios, afinal, é neles que as pessoas vivem. Um bom exemplo disso é essa obra, que faz parte de um pacote de ações para melhorar ainda mais a cidade de Cruzeiro do Sul, que é um grande potencial turístico do Acre”, pontou Cirleudo Alencar.

.

Previstos para iniciar na próxima semana, os trabalhos se concentrarão na reconstrução do piso, troca do telhado, pintura e na instalação de um sistema de iluminação especial, composto por lâmpadas de Led.

Zequinha Lima destaca a importância do alinhamento entre os governos como garantia do desenvolvimento de melhores políticas voltadas à população.

“É o povo quem ganha com essa união, que recebe muito mais investimentos. Quanto mais unida for a classe política, mais benefícios terá a população para vencer as situações difíceis. No caso da praça de táxi, vamos reestabelecer a originalidade do local, que voltará a atrair muitas pessoas como grande ponto turístico da cidade”, enfatizou o prefeito.

Os gestores ouviram de taxistas sugestões de melhorias a serem implantadas na reforma. Foto: Jean Lopes/Seinfra.

Taxista há 43 anos, Leonízio da Costa Melo fala da importância da revitalização, que será entregue ainda em 2021. “Para a nossa classe, ela chegou em boa hora, pois estamos trabalhando praticamente debaixo de chuvas. Nos sentiremos mais dignos com esse ganho. A gente agradece a intenção”.