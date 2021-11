Francisco Piaba volta a cobrar melhorias aos ramais da capital

por Lucivania Marques/CMRB –

Na sessão desta quinta-feira (04), o vereador Francisco Piaba (Democratas), reiterou suas indicações ao Executivo a respeito da restauração dos ramais da Capital. Via exposição de vídeo, o parlamentar apontou ao poder público as necessidade de melhorias de infraestrutura no Ramal Três Palhetas, no projeto de assentamento Moreno Maia, e de pavimentação de um dos trechos que dá acesso ao loteamento Praia do Amapá, no Bairro Taquari.

“Peço mais uma vez que o poder público recupere o trecho da rua principal do Loteamento Praia do Amapá, pois quando chove fica complicado o acesso. A pista fica escorregadia e pode ocasionar acidentes, principalmente com motociclistas. A comunidade do Três Calhetas também anseiam por melhorias no ramal, além dos moradores do Piçarreira, próximo a Granja Piu Piu, no Polo Benfica, que pedem recuperação asfáltica”.

Em outra pauta, o parlamentar solicitou ao Executivo a devolução de duas maquinas para Secretaria de Produção Familiar e Desenvolvimento Econômico (SAFRA), que estariam emprestadas para a EMURB. Segundo Piaba, as máquinas foram adquiridas para ajudar o produtor rural da capital e foram frutos de emendas parlamentares do deputado Alan Rick (DEM).

“As máquinas foram adquiridas para ajudar o produtor rural da capital. Os produtores do Polo Moreno Maia estão precisando e, por isso, pedimos a devolução. Os produtores rurais de Rio Branco precisam das máquinas para melhorarem as condições dos ramais para que possam escoar suas produções”, concluiu.