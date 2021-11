O fim das coligações proporcionais, bem como no número de candidatos que cada partido poderá lançar para deputado federal e estadual, criou um verdadeiro mercado para comprar lideranças que possam participar das chapas proporcionais sem os quais ninguém conseguirá se eleger.

A única maneira de atrair lideranças para compor as chapas é a promessa de recursos para a campanha que não poderá mais ser do faz de conta, como ocorria criminosamente com as mulheres “laranjas”. Acontece, que sem as coligações proporcionais, onde se juntava uma “imbirica” de candidatos, a situação para quem sem elegia com facilidade acabou. Agora, o número de candidatos nas chapas diminuiu e sem votos não se atinge o coeficiente. Nem mesmo as conhecidas sobras.

Há o caso de um partido, por exemplo, ter oferecido R$ 50 mil reais para que uma liderança do interior se filiasse para concorrer a deputado federal no intuito de ajudar a eleger quem já está no mandato. A oferta foi recusada. Quem tem aspirações políticas não quer participar como “bucha” garantindo a reeleição de quem já está no mandato. Os recursos oferecidos são do Fundo Partidário e do Fundo Especial Eleitoral, o Fundão de campanha, de R$ 2 bilhões, mas que, segundo conversas de bastidores na Câmara Federal, poderá chegar aos R$ 4 bilhões.

. Vários deputados estaduais vivem um verdadeiro dilema com o fim das coligações proporcionais e a ausência de nomes nas chapas de seus partidos;

. Participar ou não do chapão composto de sete, oito ou mais deputados.

. Alguém vai sobrar.

. Quem teve poucos votos na eleição passada nem se arrisque que servirá de escada para os demais.

. É o efeito PEN.

. O ex-presidente Lula continua batendo todos os candidatos no 1º e 2º turno das eleições de 2022.

. Tem gente achando que as pesquisas são divulgadas por institutos pagos pela China, Cuba e a Venezuela.

. Faz sentido, é distópico!

. “O capitalismo é a religião mais bem sucedida do mundo; sua doutrina é o consumo”. (Pondé).

. Rio Branco deu seu recado ao mundo sobre meio ambiente, na Escócia.

. O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) levou farinha e uns bribotes para o prefeito de Glasgow.

. “O Acre é pobre, divertido…e enjoado”.

. Cerca de 90 mil famílias acreanas aguardam ajuda do governo federal, o novo bolsa miséria criado pelo FHC, bombado por Lula e Dilma e mantido por Jair.

. Em ano eleitoral é filé para angariar votos dos grotões de miséria.

. Uma vergonha nossa!

. Bom dia!