Mulheres são detidas pela polícia com 8kg de drogas na BR-317

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ação integrada entre o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) e a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Companhia de Policiamento de Choque e Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), apreenderam 8 quilos de cocaína que estavam fixados nos corpos de duas mulheres.

A abordagem aconteceu no km 95, da BR-317, no município de Capixaba. As mulheres estavam em um ônibus e o entorpecente estava preso aos corpos delas.

A apreensão ocorreu na manhã deste sábado, 6 de novembro, durante a Operação Hórus, do Programa Vigia do Governo Federal.

Além da droga, as passageiras de 37 anos e 17 anos, estavam com a quantia de T%2.299,00. Elas informaram aos policiais que a cocaína foi adquirida na cidade de Brasileia e deveria ser entregue em Rio Branco.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Capixaba para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.