Agência FAPESP – Secretários da área de ciência e tecnologia de dez Estados brasileiros e representantes das respectivas fundações de amparo à pesquisa (FAPs) reúnem-se quinta-feira (04/11), em Brasília, para os acertos finais do lançamento do edital Fundo Amazônia +10, uma iniciativa conjunta de São Paulo, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação na Amazônia Legal.

O Fundo se inicia com a determinação da FAPESP de alocar até R$ 100 milhões para projetos de pesquisadores paulistas, em colaboração com pesquisadores da região Norte, orientados à conservação da biodiversidade e mudanças climáticas, à proteção de populações e comunidades tradicionais, aos desafios urbanos e bioeconomia como política de desenvolvimento econômico na região da Amazônia Legal. O valor do investimento poderá chegar a R$ 500 milhões com a adesão de governos, empresas e organizações internacionais.

O lançamento do Fundo Amazônia +10 foi anunciado pela secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, durante evento on-line na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, (COP-26) em Glasgow, na Escócia, no dia 1º de novembro, na presença do governador João Doria, de secretários da área de ciência, tecnologia e inovação de nove Estados da região e dos presidentes da FAPESP, Marco Antonio Zago, e do Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap), Odir Dellagostin, entre outros. Na reunião, o secretário de Ciência e Tecnologia do Pará, Carlos Maneschy, anunciou aporte de recursos ao Fundo de até R$ 20 milhões.

“Temos aqui a união dos nove Estados da Amazônia Legal e de São Paulo. A FAPESP, nas últimas décadas, foi a Fundação de Amparo à Pesquisa que mais investiu em ciência e tecnologia na Amazônia Legal. Esse investimento pode ser otimizado se passarmos a trabalhar de forma conjunta”, afirmou Patrícia Ellen, referindo-se a um total de R$ 655 milhões que a FAPESP destinou a mais de 3 mil projetos de pesquisa na região desde 1994. O edital Fundo Amazônia +10 priorizará projetos patrocinados por, ao menos, três Estados da região.

O presidente da FAPESP lembrou que a Fundação tem uma história de mais de duas décadas de apoio à pesquisa em energia limpa, biodiversidade, mudanças climáticas, região amazônica e sustentabilidade. “Vamos fazer juntos”, afirmou. “Vivemos num único mundo, todos ligados ao futuro do mesmo planeta: países ricos, países pobres, países em desenvolvimento, Estados da Amazônia, Estados do Sul e Sudeste. Poluição e mudanças climáticas não respeitam divisões geográficas. As soluções para preservar florestas tropicais, melhorar as condições de vida das populações que vivem nesta vasta parcela do Brasil e, também, para frear as mudanças climáticas virão, em grande parte, da ciência.”

O anúncio do Fundo Amazônia +10 durante a COP-26 teve como objetivo atrair potenciais financiadores internacionais interessados na preservação e no desenvolvimento sustentável da região amazônica. Parte da delegação de São Paulo permanecerá em Glasgow nos próximos dias para buscar adesão de fundos nacionais e internacionais para atingir a meta de R$ 500 milhões.

Rafael Pontes Lima, secretário de Ciência e Tecnologia do Amapá, afirmou que é fundamental que a ciência e tecnologia transformem o enorme potencial da região. “Conhecemos os problemas. Integrados a São Paulo, poderemos resolver juntos.”

“É hora de ação”, disse o secretário de Ciência e Tecnologia do Pará. “Não há outro caminho que não seja a partir do conhecimento científico para empreendedores para dar escala. Precisamos criar redes de empresas e empreendedores para gerar riqueza e renda e melhor qualidade de vida para nossa população.”

De acordo com o presidente do Confap, que também preside a FAP do Rio Grande do Sul, a iniciativa já tem apoio de outros Estados, não só os da Amazônia legal. “Fazemos pesquisa qualificada. A situação da Amazônia merece a nossa atenção e precisamos colocar a ciência a serviço do desenvolvimento sustentável.”

Comunicado do Conselho Superior da FAPESP

Em comunicado à comunidade científica, o Conselho Superior da FAPESP afirma que a iniciativa da Fundação em conjunto com outros Estados é “um desdobramento de ações anteriores, a exemplo do Memorando de Entendimento para Cooperação em Ações de Ciência, Tecnologia e Inovação, assinado em 2017 por 23 FAPs” e que, neste momento, “é responsabilidade dos cientistas, das agências de apoio à pesquisa e dos governos responsáveis assumir ações que reflitam o engajamento da ciência brasileira para preservação do planeta”. Abaixo a íntegra do comunicado.

O FUNDO AMAZÔNIA +10

Buscando ampliar seu papel histórico no apoio à pesquisa voltada para a sustentabilidade, a FAPESP está engajada na estruturação de um Fundo de Pesquisa para apoiar projetos e a formação de recursos humanos em temas relacionados à Amazônia, com foco na biodiversidade, nas mudanças climáticas, na bioeconomia e em contribuições da ciência e da tecnologia para a melhoria das condições de vida das populações.

O Fundo é uma iniciativa conjunta do Fórum de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia e do Fórum das Fundações de Amparo à Pesquisa, envolvendo nove Fundações da região Norte.

Esta iniciativa é um desdobramento de ações anteriores da FAPESP, a exemplo do Memorando de Entendimento para Cooperação em Ações de Ciência, Tecnologia e Inovação, assinado em 2017 por 23 FAPs, por sugestão da FAPESP, que resultou em 14 editais conjuntos de pesquisa colaborativa cofinanciadas pela FAPESP e outras Fundações.

Promover a colaboração nacional e internacional é missão central das agências de pesquisa, e no caso da FAPESP a cooperação de pesquisadores de diferentes Unidades da Federação é uma prioridade. O percentual das publicações científicas com autores de São Paulo que também incluíam coautores de outras Unidades da Federação passou de 13% para 34% do total das publicações de São Paulo, entre 1995/97 e 2015/17. Estas publicações são mais citadas, em média, do que aquelas sem colaboração.

A FAPESP sempre teve um papel relevante no financiamento à pesquisa de temas relacionados à Amazônia. De 1994 a 2021 a FAPESP alocou, em valores atualizados, R$ 654,9 milhões em projetos relacionados aos temas Amazônia ou Florestas Tropicais: foram 2.056 bolsas e 1.083 auxílios.

Neste momento crítico da vida nacional, em que a imagem e o impacto das ações do país na agenda mundial de sustentabilidade, clima e defesa do ambiente têm sofrido muito desgaste, é responsabilidade dos cientistas, das agências de apoio à pesquisa e dos governos responsáveis assumir ações que reflitam o engajamento da ciência brasileira para preservação do planeta. Convocamos toda a comunidade científica e empresarial paulista para participar desse movimento!

Conselho Superior da FAPESP

Este texto foi originalmente publicado por Agência FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.