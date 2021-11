Empoderamento feminino, política, causas ambientais e cases de sucesso foram temas do painel de debates transmitido ao vivo pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), neste sábado, 6, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow (Escócia).

Com a moderação da jornalista e analista ambiental do MMA, Julie Messias, o Acre foi representado pela diretora técnica da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA), Rosangela Benjamim. Também participou do debate, a gerente de projetos da The Nature Conservancy (TNC), Karen Oliveira, falando sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho e o engajamento na agenda de sustentabilidade e mudanças climáticas.

Empoderamento feminino, política, causas ambientais e cases de sucesso foram temas do painel de debates transmitido ao vivo pelo Ministério do Meio Ambiente Foto: Marcos Vicentti/Secom

Ao falar sobre a inserção da mulher nas causas ambientais, Rosangela Benjamim, destacou o case de sucesso da plataforma Feira SISA+ criada como ferramenta para ampliar, a comercialização de produtos de baixas emissões voltada para inclusão de produtoras rurais e indígenas.

“O Governo do Estado do Acre com apoio de parceiros criou ferramentas digitais para apoiar a comercialização da produção feita por mulheres indígenas e produtoras rurais. Inicialmente, nosso objetivo era engajar essas mulheres para novo mercado da internet. Quando menos esperávamos, veio a pandemia e o que era um projeto piloto acabou virando um case de sucesso, pois enquanto, milhares de famílias perdiam sua produção devido as restrições impostas pela pandemia do Covid-19, as mulheres beneficiadas com o Feira Sisa+ quadruplicaram suas vendas sem sair de casa, em meio a uma das maiores crises econômicas e sanitárias da atualidade”, conta.

Rosangela Benjamim falando sobre a iniciativa do Marktplace FeiraSisa+ Foto: Marcos Vicentti/Secom

Rosangela Benjamim relembrou que dessa iniciativa nasceu a Marketplace FeiraSisa+ criada para ampliar o portfólio de negócios sustentáveis com foco no agronegócio de baixas emissões. A iniciativa tem como objetivo proporcionar a melhoria da qualidade de vida através da geração de renda integrando o setor produtivo e contribuindo para redução da desigualdade de gênero e renda entre homens e mulheres, ao passo que a iniciativa estimula mulheres a assumir seu protagonismo e empreender em suas comunidades.

Ela destacou ainda o importante apoio da primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli, em parceria do Earth Institute Innovation (EII), do Comitê Regional e Global para Povos Tradicionais do GCF.

“Estamos aqui na COP26 também com objetivo de atrair investimentos para expandirmos o alcance da marketplace Feira Sisa+. Precisamos também capacitar essas mulheres em formação de negócios, assessoria em prospecção de mercados verdes e negociações. Queremos levar a Marketplace FeiraSisa+ a outras 13 associações com estimativa de beneficiar diretamente 1.300 extrativistas e indígenas na comercialização de produtos da sociobiodiversidade oriundos de cadeias produtivas, em unidades de conservação”, ressaltou Rosangela Benjamin.