Revalida 2021: 1.305 médicos fizeram as provas em Rio Branco

Não há registro de nenhuma ocorrência relevante durante a aplicação das provas do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas de Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021, que ocorreu neste domingo (5).

Ao todo, 11.846 médicos inscritos fizeram as provas objetiva e discursiva. Em Rio Branco, 1.462 se inscreveram e 1.305 fizeram as provas.

o total, 13.744 médicos estavam inscritos para esta edição, aplicada em 8 capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA) e São Paulo (SP), além de Rio Branco. Os participantes fizeram o exame pela manhã e à tarde, com provas objetiva e discursiva, respectivamente. Os médicos responderam cem questões de múltipla escolha e cinco discursivas, que envolviam situações-problema e apresentação de casos.

As provas abordaram temas das cinco grandes áreas da medicina: ginecologia e obstetrícia, medicina clínica, cirurgia geral, pediatria, medicina da família e comunidade. O objetivo era avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários dos médicos para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

A alta gestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) monitorou de perto a execução da primeira etapa do Revalida 2021.

Será considerado aprovado na primeira etapa do Revalida 2021 o participante que alcançar, no mínimo, 90 pontos de um total de 150. A pontuação final será correspondente à soma da nota obtida nas provas objetiva e discursiva. Somente os aprovados na primeira etapa podem participar da segunda.

O gabarito preliminar da prova objetiva e o padrão de resposta das questões discursivas do exame serão divulgados nesta terça-feira, 7 de setembro, no portal do Inep. Na mesma data, inicia-se o período para interpor recurso, que irá até o dia 13 do mesmo mês.

Aplicado pelo Inep desde 2011, o Revalida busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. O exame é composto por duas etapas (teórica e prática).

As referências do Revalida são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

Apesar de ser aplicado pelo Inep, o ato de apostilamento da revalidação do diploma é uma atribuição das universidades públicas que aderem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.