Mais 5,3 milhões para pavimentação de 200km de ruas em sete cidades do Acre

Os municípios de Acrelândia, Capixaba, Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Sena Madureira e Senador Guiomard serão contemplados com R$ 5,3 milhões em investimentos na pavimentação de vias urbanas. A garantia foi dada pelo governador Gladson Cameli, durante reunião com o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, nesta segunda-feira, 6.

As obras serão executadas pelo governo do Estado, em parceira com as prefeituras. Com isso, cerca de 200 quilômetros de rua serão beneficiados, assegurando mais infraestrutura e qualidade de vida à população. Os trabalhos começam por Sena Madureira, terceira maior cidade do Acre, a partir da próxima semana.

A atual gestão tem priorizado investimentos nos municípios do interior. Para Gladson Cameli, além de alcançar milhares de pessoas, as obras contribuirão com o aquecimento da economia local, por meio da geração de emprego e renda.

“O impacto dessas obras é muito relevante. Vamos acabar com os transtornos das ruas com lama no inverno e poeira no verão. Sem contar os empregos que serão criados nesses municípios. Estamos fazendo a nossa parte, criando as condições necessárias para desenvolver o estado”, argumentou o governador.

Segundo o titular da Infraestutura, todo esforço possível está sendo realizado para que a população seja beneficiada com obras de pavimentação. A previsão é de que os serviços estejam totalmente concluídos no próximo ano.

“Foi uma determinação do governador Gladson Cameli e temos tratado a execução dessas obras com extrema prioridade. Precisamos aproveitar o período do verão para que os trabalhos avancem o máximo possível e possamos cumprir o cronograma estabelecido”, afirmou Cirleudo Alencar.