Hospital de referência do Acre passar a contar com Ouvidoria

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) passa agora a contar com um setor de ouvidoria. O serviço, que teve início na semana passada, estará recebendo e reconduzindo sugestões, reclamações e denúncias, além de atuar na mediação de conflitos entre o cidadão e a instituição e prestar os devidos esclarecimentos à sociedade.

A Ouvidoria da Fundação conta com dois atendentes e uma coordenadora, que transitará dentro do hospital, verificando as demandas dos pacientes. O atendimento será realizado de segunda a sexta, das 7 às 17h, na Recepção.

“A Ouvidoria é fundamental para que possamos prestar ao nosso público um atendimento de qualidade em todos os setores do hospital. Sabemos que o usuário precisa desse espaço democrático e participativo de maneira que se sinta acolhido. Por meio desse setor, convidamos os usuários a manifestarem qualquer queixa, dúvida ou pedir esclarecimentos”, destaca o presidente João Paulo Silva.

Para a coordenadora Socorro Lima, a Ouvidoria irá contribuir na gestão: “Nosso objetivo é conversar com os usuários, para que possam sentir que existe um setor dentro da Fundação em que se pode aprofundar o diálogo, assim propiciando uma gestão participativa e interativa”, afirma.