O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) suspenderá o expediente nos próximos dias 6 e 7 de setembro na Justiça Eleitoral acreana. A interrupção do atendimento considera o feriado nacional da Independência do Brasil. Já o ponto facultativo de 6 de setembro obedece a Portaria TRE n° 170/2021, publicada na última quinta-feira, 2 de setembro.