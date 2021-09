MPF divulga nova data da prova da seleção de estagiários no Acre

O Ministério Público Federal (MPF) divulgou o Edital nº 07/2021 com a retificação do cronograma previsto para realização do processo seletivo para preenchimento de vagas e formação do cadastro de reserva de estagiários de nível superior e pós- graduação para unidades do MPF no Acre, nesta quinta-feira, 02.

O documento altera o item 9 que trata do cronograma que passa a ter nova data para a realização das provas, assim como prazos para recursos e de resultados. A previsão para realização das provas é dia 24 de setembro.

Os candidatos podem acompanhar todas as informações referentes ao processo seletivo por meio do endereço eletrônico www.mpf.mp.br/ac/estagie-conosco/1o-processo-seletivo-publico-de-2021.

Confira a mudança no cronograma e a íntegra do Edital nº 07/2021