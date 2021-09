Lene rechaça negociata na votação do impeachment de Bocalom

A vereadora Lene Petecão (PSD) diz que apresentou cento e trinta e nove indicações de melhoria para cidade de Rio Branco e destacou duas delas: iluminação e limpeza na Praça da Revolução, local onde é realizado o evento Mulheres Empreendedoras. A parlamentar também registrou visita à região da Sobral e indicou ao Executivo a troca das barracas dos comerciantes situados às imediações do Mercado Galvez.

Por fim, ao tratar da repercussão negativa da rejeição do Parlamento ao pedido de Impeachment do prefeito da capital, a oradora questionou a legitimidade do processo, arquivada contra o chefe do Executivo, e reiterou a sua da decisão plenária.

‘’Eu vi aqui algumas pessoas comentando que alguns vereadores foram comprados ou vendidos, aqui só tem homem adulto e mulheres adultas e pais e mães de família, eu não quero ninguém me dizendo que eu fui comprada ou vendida, porque eu sei meu posicionamento’’, disse a vereadora.