Aprovada regra de divulgação da Lei do Minuto Seguinte em Rio Branco

A Câmara de Vereadores de Rio Branco aprovou nesta quinta-feira, 2, o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Lene Petecão (PSB) que dispõe sobre a divulgação da lei Federal Nº 12.845, 2013, intitulada popularmente como “Lei do Minuto Seguinte”, por meio da afixação de cartazes e banners em Rio Branco (AC). O projeto segue para sanção do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas).

O PL tem objetivo de divulgar e conscientizar sobre o direito ao atendimento obrigatório e integral, oferecido pelos hospitais do SUS às pessoas em situação de violência sexual, da qual trata a Lei Federal.

O material deve ser afixado principalmente nos hospitais públicos do SUS, UPAs, URAPs, USFs, Pronto Atendimento, CRAS entre outros órgãos e secretarias correlacionadas. Se aprovado, quem ficará responsável pela fixação dos cartazes são a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

“O projeto pretende tornar de conhecimento público e massivamente a Lei que ficou conhecida popularmente como a “Lei do Minuto Seguinte”, que prevê atendimento imediato, emergencial, integral, multidisciplinar e obrigatório às vítimas de violência sexual, através dos hospitais integrantes da rede do SUS; visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social”, explicou a vereadora Lene Petecão, autora do PL.