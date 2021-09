Assessoria de Comunicação da PMAC +

Em uma ação rápida, a Polícia Militar do Acre prendeu, no final da tarde desta sexta-feira, 3, dois indivíduos, e apreendeu uma arma de fogo após uma tentativa de roubo, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Os criminosos tentaram assaltar um estabelecimento comercial do município, mas foram impedidos por um policial militar de folga que passava pelo local.

Segundo as guarnições do Pelotão de Trânsito e da radiopatrulha, que atenderam a ocorrência, assim que a polícia tomou conhecimento de que estaria ocorrendo o roubo, deslocaram-se com urgência ao local, e localizaram um indivíduo que correu em direção a uma área de mata. O criminoso jogou uma arma de fogo revólver, de calibre .32, com três munições intactas e três deflagradas, e em seguida recebeu voz de prisão.

A polícia apurou que o policial que presenciou o crime interviu e impediu a ação criminosa, de modo que os indivíduos atiraram contra o militar. Ao revidar, em legítima defesa, o PM atingiu um dos homens em uma das pernas, e o outro, que havia conseguido fugir, foi preso posteriormente com a arma.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e realizou os procedimentos necessários. Os presos, assim como a arma apreendida, foram entregues na delegacia para as devidas providências.