Feira reúne mais de 80 empreendedoras na Praça da Revolução

Com o apoio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), nos dias 4 e 5 de setembro, das 16h às 21h, acontece a primeira Feira do coletivo Elas Fazem Acontecer, na Praça da Revolução. O evento reúne cerca de 80 empreendimentos femininos nos ramos da alimentação, beleza, cosméticos, artesanato e outros.

“São mulheres que fazem realmente a diferença e se empenham em ajudar umas às outras através do empreendedorismo. Convido você a participar desse belíssimo evento. Tudo está sendo preparado com muito carinho”, reforça a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

A feira contará ainda com atrações musicais no palco Elas Fazem Acontecer. “Queremos agregar também as mulheres da arte, por isso temos dança, música e muitas manifestações culturais que serão apresentadas nessa edição da feira”, reforça a fundadora do Coletivo, Lidianne Cabral.

Coletivo

O movimento começou com 6 amigas empreendedoras que dividiram os mesmos anseios com a crise econômica, social e emocional que isso trouxe. “Começamos a nos ajudar, nos divulgando, daí apareceram outras mulheres, criamos um grupo de whatsapp e resolvemos criar o coletivo”, explica Lidianne.

Pensando em trazer ações para as mulheres, como roda de conversa, imersão e conhecimento, o coletivo agrega muitas ações, uma delas é a feira, que visa transformar talentos em renda.

“No início, pensamos em fazer um evento menor, porque éramos poucas, mas com o apoio do governo, o evento foi tomando uma proporção muito grande e quando vimos já tínhamos mais de 300 mulheres envolvidas no coletivo”, pontua Lidiane.