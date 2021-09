CRC capacita servidores para contabilidade pública nos municípios

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, assinou na tarde desta sexta-feira, 3, um termo de cooperação com o Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC). Na ocasião, estavam presentes os secretários municipais da Casa Civil, Valtim José, e de Finanças, Cid Ferreira.

Segundo o presidente do CRC/AC, Wellington Chaves, o objetivo da assinatura do termo é para qualificar os profissionais que trabalham na contabilidade das prefeituras.

“Nós iremos dar um treinamento para àquelas pessoas que estão na área pública com a Amac“, disse o presidente do CRC/AC.

Para o coordenador executivo da Amac, Marcos Lucena, o termo de cooperação é fundamental para ajudar os municípios do Estado. “Uma das pautas da atual gestão, que é presidida pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, era gerar conhecimento dentro dos municípios para diminuir um pouco as dependências dos nossos prefeitos da nossa gestão e, graças a Deus, a Amac está cumprindo mais uma vez a sua função. O CRC entrou em contato para fazermos essa parceria para capacitar os nossos contadores na área pública”, afirmou Marcos Lucena.

O prefeito de Rio Branco e presidente da Amac, falou sobre a importância de capacitar os servidores e de estabelecer parcerias. “É muito importante quando o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre se coloca à disposição e se propõe a capacitar as equipes de contabilidade das prefeituras. E estou muito feliz com a assinatura desse termo entre a Amac e o CRC, pois sei que com isso a gente vai melhorar a vida das nossas prefeituras e dos nossos prefeitos”, assegurou o presidente da Associação.