PODE ATÉ SER TENTADO, mas é muito difícil que, o grupo do governador Gladson Cameli consiga chegar na campanha eleitoral com apenas uma candidatura ao Senado. Com o agravante do governador ter prometido aos cinco postulantes que cada um deles terá o seu apoio. O fim das coligações proporcionais também empurra os deputados federais a saírem para o Senado, dada a dificuldade de montar chapas próprias competitivas para buscarem as suas reeleições. O PP, partido do governador, tem uma senadora; e para início de conversa teria que se rifada, mas não é viável por a Mailza Gomes (PP) ser a presidente da sigla. Ou então teria de ser convencida a ser candidata a estadual ou federal. Mas ela não se mostra inclinada a fazer a mudança. A Márcia Bittar já disse que será candidata em qualquer cenário. Também não vão conseguir convencer a deputada federal Vanda Milani (PROS) a recuar. A deputada federal Jéssica Sales (MDB) já teve até a manifestação nacional do MDB a favor da sua candidatura a senadora. O deputado federal Alan Rick (DEM) já comunicou à presidência do DEM que vai para o Senado. Por mais hábil que venha ser o governador Gladson Cameli, vai ficar no sonho chegar na campanha do próximo ano com apenas um candidato a senador do seu grupo. Esta é uma conta que não fecha.

DA PROMESSA PARA AÇÃO

O ALTO PREÇO das passagens sempre foi alvo de protestos dos usuários dos transportes coletivos, e calo dos prefeitos da capital. Ao baixar a passagem de 4 para 3,5 reais, o prefeito Tião Bocalon vai conseguir o que seus antecessores prometeram e nunca conseguiram, reduzir a tarifa, que sempre teve um aumento atrás do outro.

DERRUBA A IMPOPULARIDADE

E, CASO CONSIGA, como promete, zerar o preço das passagens para os estudantes, e fazer uma ampla campanha na mídia em cima dessas conquistas, o Bocalon vai derrubar sua impopularidade, que atualmente é alta.

HIPOCRISIA POLÍTICA

BASTA se buscar imagens passadas na internet e se vai ver que, os líderes nacionais evangélicos que demonizam o Lula, são os mesmos que o adoravam quando este estava no poder. E, se o Lula ganhar, de novo vão voltar a lhe endeusar. A política tem pitadas fortes de hipocrisia.

LÓGICA ADMINISTRATIVA

CHEGUEI a pôr neste espaço que, o vice-governador Rocha não conseguiria derrubar na justiça as demissões dos indicados do seu gabinete, e está se confirmando.

PRINCÍPIO BÁSICO

É um princípio basilar de que, os cargos de confiança num governo, são nomeados e demitidos por livre vontade de quem governa. Não tinha como o recurso prosperar.

BRIGA DE GENTE GRANDE

VEM BRIGA de gente grande dentro do MDB, que vai envolver os seus grupos mais poderosos, o grupo da capital contra o grupo do Juruá. Será um espatifado.

7 DE SETEMBRO

MANIFESTAÇÃO é da democracia. Quem quiser se manifestar a favor de Bolsonaro que se manifeste, e quem quiser protestar contra as suas insanidades; que o faça também, desde que sejam atos pacíficos.

PAUTAS ANTIDEMOCRÁTICAS

OS BOLSONARISTAS vão para as ruas com as pautas antidemocráticas de sempre: acabar com o STF, intervenção militar; volta da ditadura, e voto impresso.

QUESTÃO DE TEMPO

OS DEPUTADOS aprovaram projeto que passa os servidores do Pró-Saúde para o quadro da SESACRE. Com certeza o MP vai sustentar a inconstitucionalidade da decisão na justiça, com ampla possibilidade de sucesso.

BALUARTE DA LEGALIDADE

O SENADO vem sendo um baluarte da legalidade, derrotando as pautas podres da Câmara Federal e as vindas do Planalto. O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, se projeta como presidenciável.

UMA ABERRAÇÃO

AS modificações do Código Eleitoral, propostas pela Câmara Federal são quase todas imorais, porque visam amainar crimes eleitorais e acabar com a transparência.

PONTO DE APOIO

O GOVERNADOR Gladson tem um ponto de apoio forte na ALEAC, o presidente Nicolau Junior (PP), que na sua fala mansa, pacificou as relações políticas com a Casa.

PESQUISA EM CAMPO

O PT deve colocar em campo uma ampla pesquisa de opinião pública ainda este mês, para balizar as decisões do partido para as disputas do Senado e de governador. As pesquisas do PT para a PMRB, davam a vitória do Bocalon, quando outros institutos o colocavam de fora.

NADA DECISIVO

QUANDO se registra a queda da popularidade do prefeito Bocalon nestes oito meses de gestão, não quer dizer que não possa se recuperar e surfar na popularidade. Tem muito tempo para corrigir o rumo de sua administração.

JOGO DE CENA

O BOLSONARO entrou com ação no STF para unificar para baixo os valores do ICMS cobrados pelos governadores. Jogo de cena, o petróleo é dolarizado.

VAMOS GRITAR MITO

O botijão de gás ficará 7% mais caro, nesta semana. A energia elétrica já tinha sofrido reajuste. Vão para a rua gritar Mito, Mito, e não reclamem da trolha entrando.

FAZENDO TUDO

O presidente Bolsonaro está fazendo de tudo para o Lula ganhar mais um mandato presidencial. A cada investida contra a democracia, contra o Judiciário, sua popularidade derrete. Este pessoal que colocará no 7 de Setembro é o mesmo da “Marcha para Jesus”, não é um segmento decisivo para garantir uma reeleição.

FRASE MARCANTE

“É mais belo saber alguma coisa de tudo do que saber tudo de alguma coisa”. (Pascal)