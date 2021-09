Estão abertas inscrições para o curso de extensão “Xadrez On-line no Ifac”. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo e-mail [email protected]

A atividade faz parte das ações extensionistas do Instituto Federal do Acre e é coordenada pelo professor de Química do campus Cruzeiro do Sul, Ronaldo Barros Órfão Junior.

O curso, que terá duração até o mês de dezembro, é realizado por meio de reuniões remotas, via Google Meet, às terças-feiras e quintas-feiras. Podem participar das aulas servidores, estudantes do Ifac e também a comunidade externa interessada no esporte.

Conforme explica Ronaldo Barros, o curso tem o objetivo de auxiliar os participantes no desenvolvimento de movimentos básicos das peças do xadrez (peão, cavalo, bispo, torre, rainha e rei), como movimentos especiais (captura, roque, en passant e promoção), tipos de empates (comum acordo, insuficiência de material, lei dos 50 lances, empate por repetição, rei afogado e xeque perpétuo), ameaças (xeque), vitórias/derrotas (xeque mate) e notação enxadrística.

Ainda de acordo com o docente, os participantes serão introduzidos a conceitos aprofundados, tais como: abertura, meio do jogo e final do jogo.

“O projeto Xadrez On-line no Ifac permite utilizar o xadrez como ferramenta no desenvolvimento de habilidades tais como a memória, raciocínio lógico, planejamento, aspectos cognitivos e sociais. Desta maneira, a participação no projeto pode melhorar o processo de aprendizagem dos alunos. Atualmente, existem encontros todas as semanas sobre táticas e estratégias em partidas e torneios semanais com a participação de jogadores de outros estados e países. Por tudo isso, espero enraizar o xadrez no Ifac e proporcionar diversos benefícios, dentre os quais também tive, como cursar uma graduação, mestrado e doutorado (com bolsa de estágio no exterior). Espero que assim, como para mim, o xadrez possa incentivar alunos, servidores e a comunidade a fazerem boas escolhas”, ressaltou Ronaldo Barros.