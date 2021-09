Reforma do Hospital Regional do Alto Acre será concluída este mês

O governo do Acre irá entregar neste mês de setembro a reforma realizada no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia. Com o investimento de mais de R$ 400 mil, foram executadas intervenções importantes para melhorar o funcionamento daquela unidade de saúde, que atende os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri.

Os serviços contemplaram a instalação de 20 estruturas de leito de unidade de tratamento intensivo (UTI), realizando um aumento na rede de gases medicinais e rede de eletricidade para os referidos pontos; construção de uma casa de abrigo para o vácuo; construção de uma cobertura no abrigo de gases medicinais; ampliação, com um corredor de acesso dos médicos à nova enfermaria e a instalação de um sistema isolado de exaustão do ar circulante no ambiente da UTI. Todas essas adaptações são necessárias para a instalação dos leitos de UTI.

Em fevereiro deste ano, o governador Gladson Cameli anunciou o investimento em novos equipamentos, e profissionais de saúde que irão viabilizar cirurgias e consultas em diferentes especialidades médicas na unidade hospitalar que atende, além dos municípios acreanos da região, pacientes dos países vizinhos, a Bolívia e o Peru.

“A obra será entregue com estrutura para atender a maternidade, fazer cirurgias e exames complexos para que as pessoas não precisem mais se deslocar para Rio Branco. Há um trabalho ainda para oferecer outras especialidades, como a Nefrologia, para cada vez mais ampliar as ações do Hospital Regional do Alto Acre”, pontuou o governador.