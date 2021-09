OPAS realiza visita ao Acre para observar combate à Covid-19

O Acre recebeu nesta semana uma visita integrada da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), juntamente com representantes do Ministério da Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, para conhecer a estrutura e os procedimentos adotados pelo governo no Estado na gestão de combate à Covid-19.

A visita, que já foi realizada em 16 estados e também resulta numa importante troca de experiências, levou a equipe a conversar com as pessoas do Centro de Operações de Emergência e também com a Vigilância em Saúde.

A equipe das instituições também conheceu as principais unidades do Estado voltadas ao tratamento da Covid-19 em Rio Branco, que são a UPA do Segundo Distrito, o Hospital de Campanha no Into e o Centro Especializado em Reabilitação (CER III).

Eles também conheceram o Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, referência no tratamento da Covid-19 em todo o Alto Acre e ainda farão uma visita a Cruzeiro do Sul, onde está montado o hospital de campanha que atende a regional do Juruá.

Segundo Marília Carvalho, assessora técnica do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, embora ainda não tenha saído o relatório final da visita da Opas ao Acre, as primeiras impressões relacionadas ao sistema de saúde do Estado foram bastante positivas.

“A equipe esteve aqui, conheceu nossas estruturas e tivemos uma devolutiva positiva em relação à rede assistencial no Estado, principalmente observando o número de casos atualmente em baixa, ao mesmo tempo que o Estado hoje tem uma estrutura bem organizada e que pode aumentar mais leitos para assistência a população caso haja um aumento novo no número de casos”, completou Marília.