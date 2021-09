Nota

Após cinco tentativas de processamento do pagamento do segundo lote das verbas retroativas devidas a servidores e ex-servidores do Estado, que estava programado para ser realizado nesta sexta-feira, 3, conforme anúncio realizado no dia 24 de agosto, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), foi identificado um erro no Sistema Turmalina – Sistema de Gestão de Pessoas, impossibilitando a liberação financeira para essa data.

Assim, fica o pagamento do segundo lote de retroativos previsto para ser realizado no dia 10 de setembro.

Guilherme Duarte

Diretor de Gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre