PRF apreende mais de 10kg de cloridrato de cocaína na BR317

Na tarde da última quarta-feira (1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10,72 kg de cloridrato de cocaína em uma abordagem a um Fiat/Idea, que trafegava na BR-317, na região do município de Senador Guiomard.

O veículo abordado transitava em sentido à capital do Acre quando foi abordado por agentes da PRF que faziam patrulhamento de rotina no km 97 da BR. Após fiscalização interna no veículo, os policiais encontraram a droga escondida nas cavidades das portas traseiras do automóvel.

O homem que conduzia o veículo foi detido e encaminhado à Polícia Federal em Rio Branco pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda na tarde do mesmo dia, a PRF apreendeu mais 151 gramas de cocaína e 202 gramas de maconha, em outra abordagem a um veículo no km 145 da BR-364, no município de Rio Branco. Desta vez, a droga estava escondida em uma sacola embaixo dos assentos do banco traseiro.

Dois homens foram detidos e um adolescente foi apreendido. Eles foram encaminhados à delegacia de Flagrantes de Rio Branco junto com o veículo e droga apreendida.