NÃO TÊM SIDO FÁCEIS estes primeiros oito meses da administração do prefeito Tião Bocalom, que lutou muito para chegar ao comando da maior prefeitura do estado. Teve a crise da pancadaria dos garis, as pesquisas mostram que ainda não se encontrou na gestão; e acaba de passar pelo processo traumático de um pedido de impeachment.

Tudo em tão pouco tempo e hoje, data marcada para responder se acata ou não o pedido do Ministério Público de afastamento do secretário de Saúde, Frank Lima -que responde por suposto assédio sexual – justamente um de seus melhores amigos, que sempre o seguiu ao longo da sua carreira política, o coloca num dilema: cortar ou não a cabeça do amigo, antes do julgamento.

É, talvez, o momento mais difícil que enfrenta desde a chegada na prefeitura. Não é obrigado a afastar apenas porque o MP sugere. Mas nada impede que um Juiz possa determinar mais na frente o afastamento. Se mantiver o secretário Frank Lima, o prefeito vai alimentar ainda mais o processo de requentar denúncias, o colocando como conivente, e ficando junto com o Frank Lima no olho do furacão da imprensa. Se afastar o secretário, tira um porco espinho do seu colo, mas acaba com a imagem do antigo amigo, até aqui sem culpa formada.

Seja qual for a decisão que o prefeito Tião Bocalom vier a tomar, ela virá junto com traumas. Não está fácil para o velho Boca os primeiros meses na PMRB.

NENHUMA ACUSAÇÃO

NESTA confusão toda é preciso ser ressaltado que, o Bocalom não está sendo acusado de nada. Continua sendo um político de mãos limpas, como sempre ele foi na vida.

ALMOÇO POLÍTICO

O SENADOR Márcio Bittar (PSD) reuniu no início desta semana num almoço os dirigentes do PSL-REPUBLICANOS- PTB-SOLIDARIEDADE e PSDB, partidos que vão apoiar a candidatura da Márcia Bittar (MDB) ao Senado. Bittar foi competente na engenharia política.

FICA PARA 2022

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) descartou ontem ao BLOG anunciar oficialmente que este ano se disputará o governo ou a única vaga de senador. Diz que vai continuar andando no estado, e decidirá em 2022.

OLHAR COM LUPA

O JV vai olhar o cenário político do próximo ano com lupa, sentir o panorama nacional, o panorama regional; para depois, ele lançar a sua candidatura. Uma coisa é certa: já não descarta como antes disputar o governo em 2022.

O BARCO É PEQUENO

UM DOS MAIORES partidos do estado vai se espatifar no meio, envolvendo lideranças da capital e do Juruá, na briga pelo lançamento de candidaturas em 2022. É só questão de tempo. Este barco é pequeno demais, ele vai afundar, ele vai afundar… Será briga de cachorro grande.

FALA PARA A SEITA

QUANDO o presidente Bolsonaro comete um disparate atrás do outro, age para alimentar os fanáticos da sua seita; mas em compensação, derrete na opinião pública.

COMPLICANDO A CADA DIA

O PESO da lei atingiu em cheio o vereador Carlos Bolsonaro, que terá as suas contas vasculhadas pela justiça. O Judiciário não se intimidou com bravatas do pai.

MÉRITO

A DEPUTADA federal Vanda Milani (PROS) tem cartas fortes nas mãos para jogar na mesa quando for discutida a escolha do candidato ao Senado pelo governador Gladson Cameli. Foi uma das parlamentares que mais destinou emendas ao governo, é leal ao Gladson, foi bem votada, e o apoio de 13 prefeitos. É um cacife e tanto.

CENÁRIO DIFERENTE

AS PESQUISAS DOMÉSTICAS já mostram que o tema pandemia da Covid-19, não é o problema mais relevante para o acreano, aparece em terceiro como preocupação. Isso mostra que, a eleição de 2022 vai se dar num cenário em que os temas serão o desemprego, o alto custo de vida e a fome. Por isso não dá para se fazer projeções agora, e apontar favoritos ao governo e ao senado.

EQUAÇÃO COM SENTIDO

POLÍTICO influente do PT, comentou ontem, que permanecendo o Lula disparado nas pesquisas para presidente; e com chance clara de vitória, todos os prefeitos petistas do estado não mudarão de partido.

VÃO FICAR A PÃO E ÁGUA?

E, FOI MAIS ALÉM no raciocínio. Eles deixando o PT, e ainda tendo mais dois anos de mandato; com o Lula presidente, vão querer passar a pão e água, nos últimos anos, os mais importantes da gestão? Fez a indagação.

AMPLIANDO O RACIOCÍNIO

VOU AMPLIAR a hipótese para quem ganhar o governo em 2022, que não seja do PT. Se for o Gladson Cameli ou o Sérgio Petecão; com o Lula presidente vão passar baixo, porque no PT, as portas se fecham para os adversários.

NOME BURILADO

O EX-PREFEITO Marcus Alexandre já tem seu caminho traçado na política. Disputa em 2022 uma vaga na ALEAC (tende se eleger); e será candidato ao governo em 2026.

MUITO MAL

OLHANDO ONTEM a pesquisa doméstica encomendada por um político do PSB, confirma-se o que este BLOG vem bisando, o prefeito Tião Bocalom está muito mal avaliado.

VOTO DE CONVICÇÃO

NA POLÍTICA, vota-se pela convicção pessoal, e não para agradar A ou B. Sem entrar no mérito jurídico de seus votos, não há como condenar os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT), por terem votado a favor do impeachment do prefeito Tião Bocalom.

MENTIRA DESCARADA

FOI A QUALIFICAÇÃO usada pela vereadora Michelle Melo (PDT), sobre a afirmação do secretário Frank Lima, de que ela incentiva e instrui a denunciante de que ele praticou assédio sexual. E diz que, sobre a acusação de assédio, o tempo é o senhor da razão.

COMPETENTE NA ARTICULAÇÃO

O LÍDER do governo na ALEAC, deputado Pedro Longo (PV), voltou a mostrar competência esta semana na condução das matérias de interesse do governo na Casa. Articulou e manteve os vetos do governador a projetos já aprovados, e conseguiu ver aprovado o polêmico projeto do IGESAC, e também o que destina recursos para os professores comprarem notebooks. Tudo no diálogo.

FRASE MARCANTE

