O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) e em parceria com a Prefeitura de Brasileia, iniciou nesta quarta-feira, 1º, a obra de ampliação da rede de distribuição do município.

O projeto prevê a implantação de 2,5 mil metros de rede para levar água tratada a pelo menos três mil pessoas, moradoras dos bairros Nazaré e Oito de Março. O valor do investimento é superior a R$ 866,4 mil, sendo 51,61% provenientes de recursos do Estado e 48, 39% de contrapartida do Município.

A intervenção atende uma antiga reivindicação dos moradores. “Foi um dos primeiros pedidos que recebemos, logo que assumimos a gestão do Depasa. Sensível à solicitação da prefeita Fernanda Hassem, o governador Gladson Cameli não mediu esforços em viabilizar os recursos necessários. Com a pandemia, tivemos dificuldades para comprar alguns materiais, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui para anunciar essa boa nova. Estamos muito felizes por isso”, disse a presidente do Depasa, Waleska Bezerra, em ato público realizado ontem em Brasileia para anunciar o início da obra.

Fernanda Hassem destacou a importância da iniciativa para levar mais qualidade de vida e saúde à população. “Dos quase cinco anos à frente da Prefeitura de Brasileia, esse é um dos sonhos que nós tínhamos, trazer dignidade para essas comunidades”, disse, ao agradecer o apoio do governo do Estado para a concretização do projeto.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Nazaré, Paulo Cavalcante, falou sobre a importância do investimento para quem mora na região: “É algo que todos nós precisamos, que é a água encanada em casa; quero muito agradecer ao Estado, à Prefeitura e todas as autoridades que junto com a gente estão ajudando a transformar esse sonho em realidade”.

Além de investimentos para melhorar o sistema de distribuição de água, o Depasa realizou uma obra de ampliação e melhorias da estação de tratamento de água (ETA) do município. Os investimentos em infraestrutura contemplam ainda melhoria de ramais, pavimentação de vias públicas e construção do anel viário do município.