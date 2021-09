Governo do Acre retoma mutirões de cirurgia em Cruzeiro do Sul e Sena Madureira

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), retoma, nos próximos dias, os mutirões de cirurgias nos municípios de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

Em Cruzeiro do Sul serão realizadas 16 cirurgias ginecológicas nos dias 4 e 7 de setembro, em procedimentos como histerectomia, miomectomia, curetagem e outros.

É a primeira vez em dez anos que as cirurgias eletivas retornam a Cruzeiro do Sul. As equipes da Sesacre realizaram um grande esforço operacional e conseguiram reativar os centros cirúrgicos do Estado, colocando novos equipamentos, o que possibilitará essa gama de cirurgias sem a necessidade de usar o Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Já para os pacientes de Sena Madureira, o mutirão de 43 cirurgias gerais será realizado nos dias 5 e 7 de setembro, na Fundação Hospitalar localizada na capital. O ambulatório do risco cirúrgico será realizado ainda no sábado, 2, em Sena Madureira mesmo.