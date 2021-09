3 em 4 espécies ameaçadas têm habitats afetados por incêndios

Os pesquisadores, das Universidades do Arizona (EUA), Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), entre outros, estimaram que para cada 10 mil km² de floresta queimada, são afetados de 27 a 37 espécies de plantas e de 2 a 3 de animais vertebrados (desde que tenham pelo menos 10% de seu habitat contido na Amazônia).

No período estudado, os autores observaram que até 2008, os incêndios eram mais frequentes e afetavam uma área maior; entre 2009 e 2019, houve maior controle do fogo, mesmo com o clima seco; em 2019, houve uma nova piora — o que os autores atribuem a um relaxamento das políticas ambientais pelo governo.

Enquanto tipicamente os incêndios acontecem nas áreas amazônicas conhecidas como “arco do desmatamento”, onde a pressão da atividade agropecuária é mais intensa, no último ano estudado foi vista uma nova — e preocupante — tendência.

“O fogo em 2019 ocorreu mais nas áreas centrais da Amazônia, onde é mais úmido e próximo aos grandes rios. Isso não é comum, porque não se trata de uma área tradicionalmente de conflito de terra com a agricultura. Isso mostra uma mudança no perfil do incêndio florestal na Amazônia”, afirma Mathias Pires, apontando para a chegada do fogo a áreas mais intocadas anteriormente, como terras indígenas e partes do Amazonas e do Acre.