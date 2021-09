Prefeitura de Plácido de Castro

O segundo encontro do grupo de voluntários Sábios prateados foi realizado na manhã desta terça-feira 31 de agosto. Com a participação da primeira-dama Maria Silvana, a diretora da Divisão de Assistência Social e trabalho Martinha Bayma, Odicélia Meneses, técnica de enfermagem Vanderleia, Cássio Cavalcante, Jeanny Cunha, Viliane Rodrigues, Rosi, Vereadora Cleide, Pedro Maciel, Francisca, além dos idosos que compõe o grupo.

O grupo sábios Prateados foi formado por voluntários no Distrito de vila Campinas, sendo idealizado pela primeira dama Maria Silvana, o grupo surgiu da necessidade de oferecer aos idosos um momento de lazer e descontração, a partir da campanha junho violeta, mês que trabalhou o combate a violência contra a pessoa idosa.

Os voluntários viram que poderiam está destinando um pouco do seu tempo para desenvolver atividades voltada ao grupo de idosos que os denominaram sábios Prateados, o que diga-se de passagem se encaixa perfeitamente a essa faixa etária que tanto tem a ensinar aqueles que buscam ouvir a voz da experiência.

Uma vez criado o grupo se reúne uma vez por mês, nesse segundo encontro não faltou brincadeiras, mas como o grupo ainda em fase inicial, a Primeira-dama Maria Silvana iniciou com a parte administrativa, apresentando a ficha de cadastro que todos precisar assinar como membro do grupo, fez também uma pequena prestação de contas a respeito da arrecadação de brindes que foi feita para fazer uma pescaria no arraial que foi promovido dentro das festividade do aniversário do distrito de Campinas, ressaltando que o valor a arrecadado está reservado e será somando com os valores das atividades que o grupo estará promovendo futuramente, com o objetivo de construir um centro para o idoso em Campinas.

A senhora Carmem Lúcia fez uma oração para agradecer a Deus pela vida de todos, a técnica de enfermagem Vanderleia, que também e voluntária no grupo aferiu a pressão arterial e a Glicemia dos sábios Prateados presentes.

A dinâmica foi desenvolvida pelo voluntário Cássio Cavalcante levando o chapéu a cada idoso, propondo que cada um relatasse por que tiraria o chapéu para a pessoa que viu na foto, a dinâmica consiste em destacar as qualidades que cada um possuem, porém nem todos tem facilidades de descreveram suas próprias qualidades, na sequência foi feito uma rodada de bingo, onde alguns sortudos ganharam brindes para se animar ainda no encontro, para finalizar foi servido um delicioso lanche aos presentes.