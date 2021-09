TJfaz nova convocação de acadêmicos aprovados em processo seletivo

O Diário da Justiça Eletrônico, edição n. 6904, desta quarta-feira, 1, tornou público, na página 146, a décima sétima convocação dos acadêmicos aprovados no processo seletivo simplificado para vagas que surgirem no decorrer da validade da seleção.

O Edital 23/2021, traz a lista com 100 (cem) universitários, sendo 90 do curso de Direito e 10 do curso de Administração, que atuarão nos períodos da manhã e tarde.

DIREITO – MANHÃ

ORDEM CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

1 AMANDA MARIA LINS CRAVEIRO 68º

2 JHOVANA ROCHA DA SILVA 69º

3 ANNA KÁSSIA DE ARAÚJO MARTINS 70º

4 ALANA NASCIMENTO E SOUZA 71º

5 WILLY DE PAULA E SILVA 72º

6 BÁRBARA SHELI SILVA DE PAULA 73º

7 INGRID ANAISSI MENEZES 74º

8 VICTÓRIA COSTA DA SILVA 75º

9 MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MARQUES 76º

10 ANNA HILLARY HONORATO FIRMINO 77º

11 VINÍCIUS SILVA DE SOUZA 78º

12 QUEZIA DE SOUZA SILVA PEREIRA 79º

13 JANAYRA SILVA GOMES 80º

14 JULIANA SILVA PAZ 81º

15 LUÍS EDUARDO BRAIDI MOURA 82º

16 ELLEN CAMILA DA SILVA FERNANDES 83º

17 LETÍCIA GOMES DE SOUZA 84º

18 MARIA LOUÍSE GUIMARÃES MOTA 85º

19 ÁDEM FERREIRA DO NASCIMENTO 86º

20 IVA CARLA PINTO DA SILVA 87º

21 RAFAELA ALVES DE SOUZA 88º

22 GABRIELA DA SILVA JOVINO 89º

23 ENOS RAMON SILVA DE SOUZA 90º

24 JOSÉ ENDERSON DE LIMA GALDINO 91º

25 NAKSON NEMUEL DE SOUZA OLIVEIRA 92º

26 EDSON LUIZ MOURA LUSTANARDES 93º

27 LUCAS DAVID BARBOSA SANTIAGO 94º

28 VITÓRIA DE OLIVEIRA FERREIRA 95º

29 RUAN DE MESQUITA AMORIM 96º

30 LEONARDO CABANELAS GALLO 97º

31 DARA MELLO FERREIRA 99º

32 ANA VALDIZIA COSTA DA SILVA 100º

33 MATEUS CALEBE SIMÕES DE SOUZA 101º

34 BRENNDA THALLYTA MENDES QUEIRÓZ 102º

35 BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO 103º

36 IULY RIBEIRO CORREA 104º

37 JAMYLLY CORREIA DE ABREU 105º

38 GIOVANNA SOARES DE ARAÚJO 106º

39 CARLOS ALBERTO ELIAS DA SILVA JÚNIOR 107º

40 CAUANE DA SILVA LEBRE 108º

41 GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA PÉREZ 109º

42 MARIA LOHANNA DANIEL DA SILVA 110º

43 MARCELA BRENDA BARBOSA FERREIRA 111º

44 MATEUS DAS CHAGAS SALES 112º

45 BRUNO VIEIRA DA SILVA 113º

DIREITO – TARDE

ORDEM CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

1 BRUNA DA SILVA ROCHA 77º

2 JOAQUIM LIMA DA SILVA 78º

3 NATANAEL ANDRADE DE FREITAS 79º

4 PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA 80º

5 GIOVANNI CATTER BESERRA 81º

6 THALITA AMORIM SILVA 82º

7 MIRIÃ DE LIMA ROCHA HENRIQUE 83º

8 ALAN FURTADO MACHADO 84º

9 CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO BEZERRA 85º

10 PEDRO SILVA SIQUEIRA 86º

11 SABRINA DE MATOS MIRANDA 87º

12 TIAGO LUIZ MONNERAT GUIMARÃES 88º

13 MARIA ANTONIA DE SOUZA CUNHA GUIMARÃES 89º

14 MARIA CLEYCIANE SOUZA DA SILVA 90º

15 ITALO DIEGO BRANCO DA COSTA 91º

16 DAVID NATHAN MELO DE SOUZA 92º

17 APOLIANA VIEIRA DE VASCONCELOS 93º

18 SINHARA GLÁUCIA DA ROCHA RANGEL 94º

19 YASMINE ANDRESA SILVEIRA ALBUQUERQUE 95º

20 EMANUELA CRISTINA GADELHA DA SILVA 96º

21 ELAYNE RICARDO DE LIMA 97º

22 ANDRÉ LAMOUNIER DE ALMEIDA SOUZA 98º

23 ISABELE DA SILVA GONÇALVES 99º

24 NATIELI NASCIMENTO NEVES 100º

25 DÉBORA SILVA DE PAULA 101º

26 VICTÓRIA DE OLIVEIRA LIMA 102º

27 REBECA ALVAREZ LORIATO 103º

28 JOSÉ VÍTOR LIMA ROQUE 104º

29 BRUNA OLIVEIRA NERI DA SILVA 105º

30 MANOEL DE JESUS DE MOURA TAVARES 106º

31 MIRNA JUSTA NOGUEIRA 107º

32 MAYARA HENRIQUE DE SOUZA 108º

33 AMANDA MARQUES LIMA 109º

34 CARLOS HENRIQUE BRAGA DE MORAES 110º

35 IGÔR CASTRO ARAÚJO 111º

36 CAROLINE GOIS DA SILVA 112º

37 BRUNO MEDEIROS TORRES 113º

38 JAKELINE VIEIRA GUSMÃO 114º

39 ALINNE RAKEL BANDEIRA ZAIRE 115º

40 DOUGLAS GABRIEL PINTO CASTRO 116º

41 DÉBORA RAQUEL DE OLIVEIRA PEREIRA 117º

42 LORENA LOUISE VITORIANO MENDES 118º

43 FELIPE DE SOUZA FERREIRA 119º

44 FERNANDO LUAN DE GÓES SILVA 120º

45 BRUNO DAVID FERRASSO 121º

ADMINISTRAÇÃO – MANHÃ

ORDEM CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

1 OTACILIO JOSE PESSOA BORGES 8º

2 RENAN BRAGA DA SILVA 9º

3 VITOR PEREIRA DA SILVA NETO 10º

4 ERIC DOUGLAS DOS SANTOS SALES 11º

5 GABRIEL LIRA BARROSO LOURENÇO 12º

ADMINISTRAÇÃO – TARDE

ORDEM CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

1 ELIRDAM SILVA DE LIMA 7º

2 MANOEL FABRICIO DANTAS DA SILVA 8º

3 BRUNA OLIVEIRA MONTENEGRO 9º

4 WILDEM LINDENBERG SANTANA TORRES 10º

5 GESIEL ALVES DA SILVA 11º

O edital de convocação, assinado pela desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro, consta no anexo único, a lista de documentos que os candidatos deverão enviar para o e-mail da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas ([email protected]), sob pena de perda da vaga da função a ser exercida no processo seletivo, no prazo de cinco dias úteis, a partir da publicação deste edital.

Veja abaixo os documentos necessários:

CPF e RG (Original); Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior (atualizada); Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www.tjac.jus.br; Comprovante de residência contendo o CEP da rua (original); Uma foto 3X4; PIS/PASEP/NIT; Aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresentação do atestado médico; Declaração Pessoal de que não possui outro vínculo de estágio e que dispõe de horário compatível com o expediente forense; Título de eleitor; Conta Salário na Caixa Econômica Federal (Ofício expedido pela GECAD)

Para mais informações, entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Pessoa nos telefones: (68) 3302-0380 ou (68) 3302-0374.