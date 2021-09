Sefaz muda atendimento para reforma de agência em Plácido de Castro

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) informa que, em virtude de reforma no prédio da agência de Plácido de Castro, os atendimentos estão sendo realizados no auditório do Ministério Público da cidade. O auditório fica ao lado da Agência da Sefaz no município, na Avenida Diamantino Augusto Macedo. Apesar da mudança de local, o horário de atendimento permanece o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O chefe da pasta fazendária, Rômulo Grandidier, explica que a mudança se faz necessária para proporcionar um espaço mais amplo e que atenda melhor às demandas diárias. “A obra busca oferecer mais comodidade aos contribuintes e servidores. Melhorando as dependências da agência, nós geramos empregos, o que movimenta a economia e consequentemente a arrecadação, que volta como mais benefícios à população em saúde, educação, segurança”, afirma. A Sefaz está à disposição dos contribuintes para prestar os esclarecimentos adicionais necessários por meio dos telefones (68) 3215-2010, 3215-2011, ou pelo site: http://www.sefaz.acre.gov.br/