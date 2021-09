Leo de Brito solicita que INSS explique demora em concessão de benefícios

Para que sejam esclarecidas as causas da dificuldade nos acessos e recebimentos de benefícios previdenciários que vêm sendo registrados junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o deputado federal Leo de Brito (PT) teve aprovado requerimento solicitando a realização de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados.

“A chamada fila do INSS, com certeza, é uma realidade do Acre e de outros Estados. O governo federal destacou militares que estavam na reserva para tentar reduzir a fila. No entanto, a fila do ano de 2020 para o ano de 2021, só aumentou. Nós tínhamos 153 mil pedidos em 2020 e agora nós temos 224 mil, neste ano. No acumulado são 2,5 milhões de pedidos aguardando resposta”, declarou o parlamentar acreano.

Leo de Brito destacou que a audiência pública se faz necessária e deve contar com a presença do Ministério da Previdência e com a gerência do INSS do Estado do Acre, tendo em vista que a região registra uma situação crítica. “É um Estado pobre, no qual o desemprego está crescente”, pontuou Leo de Brito.

Outras aprovações na comissão da Câmara

Foram aprovados ainda os requerimentos para a realização de audiência pública para debater o avanço das queimadas no Acre e a falta de políticas públicas de controle ambiental na região, solicitando a presença de órgãos de fiscalização e monitoramento do meio ambiente.

Também foi acatada a solicitação de convite ao ex-ministro da Defesa Raul Jungmann para comparecer à comissão para prestar esclarecimentos sobre sua afirmação, feita em entrevista, de que o presidente Jair Bolsonaro determinou que jatos sobrevoassem Supremo Tribunal Federal (STF) para quebrar vidros do prédio.

E ainda, a solicitação de informações ao Ministério da Educação sobre a troca do procurador-chefe na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) à revelia e em desconformidade com a instrução normativa sobre o tema, a autonomia e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).