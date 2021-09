Indígenas começaram na manhã desta quarta-feira (1) manifesto contra o marco temporal para demarcação de reservas no Brasil. Um grupo está em frente ao Estádio Florestão, na Via Verde, em Rio Branco, mas há mobilização no KM 70 da BR 364, entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

O marco temporal está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Com sessão prevista para iniciar às 14h desta quarta-feira, o STF retoma o julgamento sobre a questão das demarcações de Terras Indígenas, suspenso na última quinta-feira (26) após a leitura do relatório inicial do ministro Edson Fachin.

Como já foi realizado a leitura do relatório, a sessão será retomada com as sustentações orais das partes envolvidas no processo: da Advocacia-Geral da União (AGU), representando a União; dos advogados da comunidade Xokleng, da TI Ibirama-LaKlãnõ (SC), alvo da ação original; do Instituto do Meio Ambiente do estado de Santa Catarina (IMA), que propôs a ação; além da Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifesta obrigatoriamente em processos envolvendo a temática indígena.

Em Rio Branco, a previsão de liberar a via é às 12 horas.