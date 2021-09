Como disse na COLUNA de ontem a cavalaria estava a caminho para salvar o capitão prefeito velho Boca que se encontra isolado no forte da prefeitura cercado pelos selvagens vereadores que querem cassá-lo do mandato. A poeira da cavalaria se levantou no horizonte com o senador Petecão; em seguida, vieram o governador Gladson Cameli, o PROGRESSISTA e até o deputado Roberto Duarte, do MDB, além de outros parlamentares, inclusive, dois vereadores.

Todos foram empurrados pelas redes sociais para defender o velho Boca onde ele é visto pela população como vítima de perseguição política. A maioria reclama da gestão, mas considera injusto o motivo para arrancar Bocalom do cargo. Os vereadores, com quem o velho Boca não quer acordo, não tem motivos para iniciar se quer um processo de impeachment. A presidência da Casa do Povo deveria ter rejeitado o pedido ou simplesmente arquivado.

Cassar o velho Boca porque ele destituiu a corregedora-geral que tratava da investigação da acusação de assédio sexual do secretário Frank Lima é pouco para tirar um prefeito do cargo, eleito democraticamente. A advogada ativista dos direitos humanos, Joana Darc, agiu certo ao pressionar os vereadores. Porém, o processo está nas mãos do MP onde o velho Boca e Frank Lima terão que se explicar.

Por outro lado, que a vinda da cavalaria sirva para que o prefeito Tião Bocalom reflita que a amizade, a lealdade, o respeito aos aliados é via de mão dupla. Não há crime nenhum em sentar-se e debater com vereadores, principalmente os que lhe ajudaram a chegar na prefeitura. Como diziam os antigos: “A ingratidão tira a afeição”. Ademais, nem sempre a cavalaria chega.

“Há favores tão grandes que só podem ser pagos com a ingratidão”. (Alexandre Dumas)

Pesou a responsabilidade

O senador Sérgio Petecão (PSD) correu para defender seu filho político, o prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA). Compreendeu rápido que o velho Boca afundando ele vai junto. A responsabilidade pesou muito na conta. A vice, Marfisa, também é obra sua.

Características em comum

A senadora Mailsa Gomes e a Márcia Bittar têm características em comum. Não se esquivam de perguntas, respondem diretamente. Também não batem e assopram no presidente Jair Bolsonaro. Ou é ou não é, diferente de outros parlamentares bolsonaristas de ocasião.

Enxurrada de candidatos

O PROGRESSISTAS terá uma enxurrada de filiações para a formação da chapa de deputado federal até o mês de abril. É comum, é o partido do governo. Deverá eleger dois ou mais.

Pressão da Márcia

A pré-candidata ao Senado Márcio Bittar respondeu como outra pergunta, ela não sendo a ungida na chapa majoritária do PROGRESSISTAS o que fará? “Só tem o Gladson disputando o governo em 2022”, perguntou. Para bom entendedor, meia palavra basta.

Desgaste grande

A Câmara Municipal está entrando num grande desgaste junto à população com seu espírito de corpo em agir à revelia dos reclames das redes sociais, principalmente a fazer cursos fora do Acre. Com essa de cassar o velho Boca, foi pior ainda. É o que se lê em 90% dos comentários das redes.

Jorge e Jenilson

Se Jorge for candidato ao Senado, Jenilson será candidato a governador; se Jorge for para o governo, Jenilson vai para o Senado. PT e PSB nunca se separaram. A prefeita Socorro Neri era um corpo estranho no ninho. O PC do B só observa.

. Petecão e Perpétua são as cabeças mais influentes do Congresso, segundo pesquisa do DIAP; faz sentido.

. Sei que é grave, mas tive um acesso de riso quando o presidente disse que só sairia do cargo preso ou morto (ou a vitória).

. Me lembrei de Jânio Quadros; quando jovem eu o achava muito engraçado.

. “Fi-lo por que qui-lo”!

. Vê homens apegados a cargos públicos como se fosse a salvação de suas almas é tragicômico;

. “Jesus Cristo e seus seguidores nunca empunharam armas e construíram o maior Reino que se tem notícia; multidões estão dispostas a morrer por amor a Ele sem armas”. (Napoleão Bonaparte, preso na Ilha de Santa Helena).

. “E que a paz, que excede todo entendimento humano, seja com todos vocês”. (Paulo, Apóstolo de Cristo, morto decapitado em Roma).

. Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo, creiam em Deus e em mim”. (João, 14, transcrevendo as palavras de Jesus).

. Bom dia!