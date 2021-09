Intenção de consumo aumenta mas Região Norte aponta retração

Segundo dados divulgados recentemente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), houve um resultado nacional otimista quanto à Intenção de Consumo das Famílias, atingindo 70,2 pontos, maior marca desde abril deste ano. No Norte, no entanto, de acordo com informações repassadas pelo consultor da presidência do Sistema Fecomércio, Egídio Garó, a variação foi negativa, indicando uma retração de -2,4%.

Os indicadores referentes ao emprego atual também mostraram insegurança na manutenção do emprego em toda a Região Norte, ainda segundo Garó. No Acre, contudo, a situação com o emprego foi melhor observada com aumento de postos de trabalho, ocupados ao longo dos últimos três meses.

“Em dados apurados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e em pesquisa feita pelo Sistema Fecomércio/AC, foi constatado que deve manter como positiva a manutenção da renda; mas, oposto ao observado na Região Norte, que houve uma retração de 2,4%, o acesso ao crédito também não foi positivo (-4,2%), acompanhado do nível de consumo atual, que aponta uma variação negativa de -4,9%, indicando a redução do consumo”, explicou Garó.

Segundo o consultor, produtos duráveis não estão nos planos do consumidor pelos próximos meses. “E, em relação à perspectiva profissional, as regiões norte e nordeste apresentaram resultados negativos de -3% e -3,6%, respectivamente. Além disso, mesmo com a ocupação de postos de trabalho no Acre, os trabalhadores ativos mantêm uma atitude de desconfiança, o que deve diminuir na medida em que as reformas das políticas tributárias forem ocorrendo, permitindo a geração de emprego e renda, e indicará tendência de melhora futura”, finalizou.