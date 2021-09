Hospital de Tarauacá faz campanha informativa e melhora atendimento

Agência de Notícias do Acre –

O Hospital Geral Dr. Sansão Gomes, de Tarauacá, celebra nos últimos tempos uma ampla melhoria no fluxo de atendimentos, após a criação de uma bem-sucedida campanha informativa para tornar ainda mais ágil o atendimento à população.

Segundo a gerente do hospital, Laura Pontes, o principal objetivo da campanha é fazer com que as pessoas entendam a importância de portar sempre o cartão do SUS. Desde o início da nova gestão estadual, foi notado pela administração que, em geral, as pessoas que procuravam atendimento na unidade não levavam seu cartão, o que muitas vezes atrapalhava o andamento de consultas e outros serviços.

Assim, foram feitos spots informativos para veiculação nas rádios locais, que alcançam principalmente a população da zona rural, explicando como a pessoa deve se dirigir ao hospital: levando o cartão do SUS, um documento com foto e o encaminhamento médico geralmente feito num dos postos de saúde. Uma ação simples, mas que mudou a realidade do atendimento na unidade.

Também foi instalada na recepção do hospital uma TV, para que acompanhantes e pacientes pudessem assistir no tempo de espera vídeos institucionais do SUS, onde informações básicas de saúde do funcionamento do Sistema são apresentadas. E, para viralizar em grupos de mensagens e redes sociais, a gerência do hospital criou ainda o Doutor Sansãozinho, um mascote do hospital que leva informações para a população em pequenos vídeos, como em que momentos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192) deve ser acionado.

Além de toda a campanha informativa, o sistema de agendamento de exames laboratoriais passou a ser diário, com 30 vagas por dia e a possibilidade de já realizar a coleta no dia seguinte.

Com todos os procedimentos mais ágeis, o número de atendimentos na unidade também aumentou. Só em julho foram registrados 810 atendimentos na unidade, que conta com sete médicos, todos clínicos gerais. E em todo o período da pandemia de Covid-19, foram contabilizados ainda 900 casos atendidos na unidade.

“Tudo isso faz parte de um projeto de melhorar os serviços públicos de saúde desde o início da gestão do governador Gladson Cameli. Fortalecemos nossas equipes, identificamos onde estavam as principais falhas e hoje comemoramos ter conseguido avançar na qualidade do atendimento, justamente para as pessoas que mais precisam, porque quem está doente não pode esperar”, conta a gerente Laura Pontes.